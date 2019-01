Vox beschert einsamen Senioren einen glücklichen Lebensabend

Können Vierjährige rüstige Rentner vor der Einsamkeit bewahren? Vox will es wissen und startet mit "Wir sind klein und ihr seid alt" ein Generationenprojekt.



Viele ältere Menschen haben ihren Partner verloren, sehen ihre Familie nur selten und leben einen einsamen Alltag. Mit "Wir sind klein und ihr seid alt" will Vox ab dem 18. Februar Senioren helfen, ihren Alltag mit neuem Leben zu füllen.