Vox bestätigt dritte Staffel "Kitchen Impossible"

Es darf weiter gekocht werden. Vox hat pünktlich zur Finalshow von "Kitchen Impossible" am Sonntag um 20.15 Uhr eine dritte Staffel der Kochshow angekündigt. Diese wird dann 2018 ausgestrahlt werden.