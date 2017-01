Vox bringt neue Staffel der Krimi-Serie "Major Crimes"

In der neuen Staffel wartet auf das Ermittler-Team von "Major Crimes" ein besonder schwerer Fall. Eine 16-Jährige wird vermisst. Vox zeigt die 5. Staffel als Free-TV-Premiere.



Vox bringt auch die fünfte Staffel der Krimi-Serie "Major Crimes" ins Programm. Gleich zu Beginn der neuen Staffel, die Vox als Free-TV-Premiere zeigt, wartet auf das "Major Crimes"-Team ein besonders brisanter Fall: Nach einem Streit mit ihrem Freund verschwindet die 16-jährige Amanda spurlos.