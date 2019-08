Vox bringt zweite Staffel "The Good Doctor" ins Free-TV

Fans fiebern dem Free-TV-Start der zweiten Staffel von "The Good Doctor" entgegen. Online bietet TV Now die Möglichkeit die Wartezeit zu verkürzen.



Deutsche Zuschauer müssen sich noch bis zum 11. September gedulden, dann startet die Premiere auf Vox. Wer nicht solang warten will, der kann bei TV Now schon ab diesem Freitag (16. August) die komplette Staffel als Box-Set schauen.