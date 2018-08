Vox drückt die Schulbank

In der Dokumentationsreihe "Unsere Schule" will Vox in mehreren Episoden den Schulalltag an einer Bildungseinrichtung zeigen. Der Sender drehte dafür sechs Wochen an einer Ganztagsschule.



Die Ganztagsschule Albert Schweitzer ist der Mittelpunkt der neuen Vox-Doku. Im sachsen-anhaltinischen Ascherleben haben 30 festinstallierte Kameras und mehrere Kamerateams sechs Wochen lang den Schulalltag festgehalten. Das Ergebnis ist die Dokumentation "Unsere Schule", die ab 3. September montags bei dem Sender zu sehen ist.