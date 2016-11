Vox feiert eine Woche "Shopping Queen"-Jubiläum

"Shopping Queen" feiert Jubiläum und zur 1000 Episode des Formats lässt es der Sender Vox richtig krachen: Mit einer ganzen Woche "Shopping Queen" mit hochkarätigen Markenträumen.



Ab Montag verschreibt sich der Sender Vox einer Woche lang dem Jubiläum eines seiner erfolgreichsten Formate. Denn die "Shopping Queen" feiert großes Jubiläum. In der Jubiläumswoche müssen fünf Kandidatinnen unter dem Motto "1000 Folgen, 1000 Dank! Kreiere den perfekten Look rund um dein neues Designer-It-Piece!" ihr Designerstück perfekt mit anderen Kleidungsstücken kombinieren und einen Traumlook erzielen. Neben 1000 Euro Preisgeld winkt der Gewinnerin auch ein Trip für zwei Personen nach Barcelona. Und natürlich dürfen sie und ihre Konkurrentinnen die hochwertigen Designerstücke behalten.