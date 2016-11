Vox gedenkt verstorbener Musiklegenden

2016 war das Jahr, in dem Fans sich von vielen Musiklegenden verabschieden mussten. Kurz vor Heiligabend erinnert Vox an sie mit der Sendung "Songs für die Ewigkeit - Tribute to ..."



Die Liste der Stars, die 2016 verstarben, ist lang. Fans mussten sich von Idolen wie David Bowie, Prince, Roger Cicero, Lemmy Kilmister (Motörhead), Glenn Frey (Eagles), Maurice White (Earth, Wind & Fire) und Colin Vearncombe (Black) verabschieden. Eine Show mit dem Titel "Songs für die Ewigkeit - Tribute to ..." will auf Vox an sie erinnern.