Vox geht mit dritter Serie an den Start

Der Kölner Privatsender will noch im Herbst die Produktion einer dritten eigenproduzierten Serie beginnen. "Wann sind wir da" lautet der Arbeitstitel der Familienserie. Eine der Hauptrollen als Vater soll Jürgen Vogel spielen, sagte Vox-Fiction-Chef Hauke Bartel in einem Gespräch der Zeitschrift "Blickpunkt Film".