Vox kündigt dritte Staffel "Ewige Helden" an

Noch bevor die zweite Staffel überhaupt beendet ist, verkündet Vox die Weiterführung des Sport-Formats "Ewige Helden". Die Show ist eine Mischung aus Sportduell mit Karriererückblick.



In der Show treten ehemalige Sportler in größtenteils ihnen fremden Disziplinen gegeneinander an und erzählen aus ihren Karrieren. Die zweite Staffel steht kurz vor ihrem Ende. Am 4. April um 20.15 Uhr steigt auf Vox das Finale.