Vox lässt YouTube-Star backen

Wer "Backen" auf YouTube eingibt, kommt an ihr nicht vorbei: Sally. Sie kommt jetzt ins TV und bäckt beim Kölner Privatsender Vox.



Mit mehr als einer Millionen Abonnenten und über 240 Millionen Video-Views ist sie Deutschlands größte Food-YouTuberin: Saliha Özcan. Doch die meisten kennen sie als Sally. Sie begeistert mit ihrer authentischen Art auf dem Youtube-Kanal "Sallys Welt" seit fünf Jahren die Zuschauer.