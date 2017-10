Vox macht aus Partygeschichten "True Story"

Vox sichert sich das australische Erfolgs-Comedy-Format "True Story". Die Idee dahinter ist simple und doch brillant.



Jeder kennt sie: Diese eine Geschichte, von der man immer und immer wieder berichtet und die von Mal zu Mal besser wird. Denn sie ist einfach unglaublich, unfassbar komisch, kurios, wahnsinnig oder alles zusammen - und natürlich, und das ist Voraussetzung, wirklich so passiert. Jetzt erweckt Vox diese Erzählungen auch in Deutschland zum Leben. Der Kölner Sender sichert sich die Rechte am australischen "True Story".