Vox musste um "Die Höhle der Löwen" mit dem ZDF konkurrieren

Mit seinen Eigenproduktionen ist Vox auf dem richtigen Kurs. "Die Höhle der Löwen" bescherte dem Sender der RTL-Gruppe regelmäßig gute Quoten. Dabei wäre die Gründershow beinah im ZDF gelaufen.



Mit seinen Eigenproduktionen hat sich der Free-TV-Sender Vox gut am Markt aufgestellt. Die Fernsehserie "Der Club der roten Bänder" und die Show "Die Höhle der Löwen" haben dem Kanal gute Quoten verschafft. Gerade mit der Gründershow hat Vox den Nerv der Zeit getroffen, die Kölner haben dabei offenbar den richtigen Riecher bewiesen. Denn eigentlich sollte "Die Höhle der Löwen" beim ZDF laufen, doch in Mainz zögerte man bei der Frage, ob ein solcher Investoren-Wettstreit ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört, wie Vox-Chefredakteur und -Unterhaltungschef Kai Sturm dem Onlineportal GoldeneKamera.de verriet.