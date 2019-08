Vox schickt Start-ups wieder in "Die Höhle der Löwen"

Die sechste Staffel der Vox-Erfolgsshow "Die Höhle der Löwen" bringt unter anderem einen neuen Juror mit sich. N-TV wird derweil weiterhin Wiederholungen der aktuellen Folgen drei Tage später zeigen.



"Die Höhle der Löwen" kehrt kommenden Dienstag, den 3. September, um 20.15 Uhr mit elf neuen Folgen der mittlerweile sechsten Staffel ins Vox-Programm zurück. Von den insgesamt sieben Jury-Mitgliedern Frank Thelen, Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl plus Orthomol-Geschäftsführer und Neu-"Löwe" Nils Glagau kommen pro Episode jeweils fünf zum Einsatz.