Vox schmeißt "Detlef und Panagiota spielen verrückt" raus

"Detlef und Panagiota spielen verrückt" interessiert immer weniger Vox-Zuschauer und auch "Beat the Box" hat mit Problemen zu kämpfen. Der Sender zieht nun Konsequenzen.



Der Dezember ist für Vox einer der schlechtesten Monate, wenn sich die Quote angesehen wird. Der durchschnittliche Marktanteil liegt bei 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Formate wie "Höhle der Löwen" oder die Serie "Club der roten Bänder" sind ausgelaufen und nun müssen andere Sendungen die Quoten bringen.

Neue Shows: Models und klingonische Köstlichkeiten