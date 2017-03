Vox setzt zwei Serien der "Chicago"-Reihe fort

Die Chicago-Reihe von Dick Wolf läuft mit neuen Folgen auf Vox. Ab April kommen die Feuerwehrleute von "Chicago Fire" mit ihrer vierten Staffel ins Free-TV. Anschließend geht es auf Verbrecherjagd mit "Chicago P.D.", ebenfalls als Free-TV-Premiere.



Die neuen Folgen der vierten Staffel von "Chicago Fire" strahlt Vox ab dem 21. April gleich im Doppelpack aus. Lt. Matthew Casey (Jesse Spencer) kehrt darin wohlbehalten aus einer gefährlichen Undercover-Aktion zurück. Er will einen Neuanfang mit Gabriela Dawson (Monica Raymund) wagen. Allerdings verbirgt die Feuerwehrfrau ein Geheimnis. Für Kelly Severide (Taylor Kinney) läuft es schwierig. Der Chef der Rüsttruppe verliert vorübergehend das Kommando über die Einheit, da immer mehr Feuerwehrmänner nicht in sein Team wollen.