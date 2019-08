Vox startet Abenteuershow "Survivor"

Die neue Abenteuershow "Survivor" beginnt nächste Woche um 20:15 Uhr bei Vox und auf TVNow.



In über 17 Ländern begeistert die weltweit erfolgreichste Abenteuershow "Survivor" die Zuschauer. Jetzt holen Vox und TVNow das internationale Erfolgsformat, das in den USA bereits in der 38. Staffel zu sehen ist, ab September nach Deutschland (13 Folgen ab 16.09. montags um 20:15 Uhr bei Vox, bei TVNow immer schon eine Woche vorher). Unter dem Motto "Durchhalten, überlisten, besiegen!" verlangt "Survivor" 18 Spielern 39 Tage auf einer einsamen Insel mental und körperlich alles ab. Doch nur einer von ihnen kann sich bis zum Ende in der Gruppe beweisen, in den Wettkämpfen siegen und ein Preisgeld in Höhe von einer halben Million Euro mit nach Hause nehmen! Das härteste Spiel der Welt - moderiert von Florian Weber.