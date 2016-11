Vox startet Science-Fiction-Serie "Humans"

Was ist eigentlich menschlich? Und wie sähe die Welt aus, wenn es Androiden gäbe? Diesen Fragen widmet sich die neue Science-Fictions-Serie "Humans" auf Vox.



Vox bringt eine neue Science-Fiction-Serie ins Programm. In "Humans" geht es unter anderem um die Fragen, was menschlich ist und was nicht und wie Maschinen unser Leben und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen können. Die Serie spielt in einer parallelen Gegenwart. Menschenähnliche Roboter gehören zum Alltag.