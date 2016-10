Vox startet neue Staffel von "Grill den Henssler"

Schon 47 Mal sollte Fernsehkoch Henssler in der Vox-Show von den Herausforderer gegrillt werden - nur vier Mal ist das bisher gelungen. Das soll sich in der neuen Staffel ändern.



Die Show "Grill den Henssler" geht in die nächste Runde. In der neuen Staffel der Vox-Sendung soll sich einiges ändern, um Fernsehkoch Steffen Henssler weiterhin zu fordern. Bisher ist es den Herausforderern nur vier Mal gelungen den Koch zu besiegen. Damit sich das ändert, gibt es in der neuen Staffel nicht nur ein neues Studio und eine neue Jury, sondern auch verschärfte Regeln.