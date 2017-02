Vox startet zweite Staffel "Ewige Helden"

Was passiert, wenn ehemalige Spitzensportler in fremden Disziplinen antreten müssen? Vox hat das getestet und zeigt inzwischen sogar die zweite Staffel von "Ewige Helden".



Die Sport-Doku "Ewige Helden" geht ab dem 14. Februar in ihre zweite Laufzeit bei Vox. Ex-Profis, wie der Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink oder Evi Sachenbacher-Stehle, messen sich in ihnen fremden Disziplinen und erzählen unter der spanische Sonne von den Höhen und Tiefen ihrer Karierren.