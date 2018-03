Vox zeigt Dramedy-Serie "Imposters"

Ab Ende April zeigt Vox die Dramedy-Serie "Imposters" in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere - mit Uma Thurman in einer Nebenrolle.



In "Imposters" (dt. Betrüger) wickelt die bildschöne Heiratsschwindlerin Maddie Jonson (Inbar Lavi) mit Hilfe ihrer zwei Komplizen Sally (Katherine LaNasa) und Max (Brian Benben) sowohl Männer als auch Frauen um ihren Finger. Uma Thurman übernimmt eine Nebenrolle als erbarmungslose Handlangerin Lenny Cohen.