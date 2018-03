Vox zeigt Echo-Verleihung wieder live

Am 12. April wird in der Messe Berlin zum 27. Mal der Deutsche Musikpreis Echo verliehen. Neben Preisträgern wird auch eine Vielzahl nationaler und internationaler Künstler auftreten - dieses Mal auch wieder live.



Nachdem Vox die Verleihung 2017 erst einen Tag später im Fernsehen gezeigt hatte und lediglich knapp 1,3 Millionen Zuschauer einschalteten, gibt es in diesem Jahr wieder eine Liveübertragung.