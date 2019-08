Vox zeigt "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" als Serie

"Vier Hochzeiten und ein Todesfall" wird auch in Deutschland als Serie zu sehen sein. Die Mediengruppe RTL hat sich die Rechte für die sechsteilige Serie gesichert.



Der Film kam 1994 ins Kino, machte Hugh Grant weltweit bekannt und hat inzwischen Kultstatus. US-Premiere war am 31. Juli beim Streamingdienst Hulu, in Deutschland soll sie bei Vox und der RTL-Plattform TVnow zu sehen sein, wie RTL Deutschland am Dienstag mitteilte.