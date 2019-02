Vox zeigt einmaliges Generationen-Projekt

Das Leben in einer Seniorenresidenz bringt für viele einsam gewordene Rentner psychisch schwierige Situationen mit sich: Ein Projekt von Vox bringt nun mithilfe von ein paar vierjährigen Kindern reichlich Trubel in ein Altersheim.



Zehn Senioren einer Altersresidenz in Bergisch Gladbach bei Köln sind Teil eines Generationenprojekts, das Vox nun ins TV bringt.