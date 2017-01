Vox zeigt zweite Staffel von "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer

Für den perfekten Geschmack geht die deutsche Koch-Elite bei Vox wieder an ihre Grenzen. Sieben neue Folgen von "Kitchen Impossible" zeigt der Sender ab Ende Januar.



Bei Vox geht die Koch-Show "Kitchen Impossible" in die zweite Staffel. Tim Mälzer steht dann wieder zusammen mit Tim Raue, Meta Hiltebrand, Christian Lohse, Roland Trettl, Peter Maria Schnurr, Maria Groß, Hans Neuner und Holger Bodendorf am Herd und muss schier unlösbare Aufgaben meistern. Die schwarze Box, in der ein unbekanntes nachzukochendes Gericht versteckt ist, wartet in Deutschland, Europa und der ganze Welt auf sie.