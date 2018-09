"WACH": Kim Franks Debütfilm im ZDF

Der erste Film des ehemaligen Echt-Sängers Kim Frank feiert diesen Montag TV-Premiere im Zweiten und bereits vorher online bei Funk und auf YouTube.



In "WACH", dem Debütfilm von Kim Frank als Regisseur, geht es um zwei Vorstadt-Teenager-Mädchen, die eine Nacht durchmachen wollen - ohne dabei jedoch auf Drogen zurückgreifen zu wollen. Das Zweite zeigt "WACH" in der heutigen Nacht auf Dienstag um 0.05 Uhr im Fernsehen.