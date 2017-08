WDR: 10 Jahre "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs"

Humor und Fußball - das hielten viele Fernsehmacher lange Zeit für unvereinbar. Bis vor zehn Jahren der WDR Arndt Zeigler aus dem Radio ins Fernsehen beförderte.



Der Startschuss für pointierten Humor im Fußballfernsehen fiel am 13. August 2007: Arnd Zeigler meldete sich mit den Worten: "Manche von euch mögen vielleicht meine Serie kennen aus dem Radio. Bislang wollte das Fernsehen mich nicht. Die einen sagen, es liegt an der Optik, wieder andere sagen, es liegt an meinem Aussehen."