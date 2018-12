WDR 3-Hörspielreihe wirft Blick in die Zukunft Israels

In diesem Jahr jährt sich die Gründung des Staates Israel zum 70. Mal. Der Blick zurück zeigt Jahrzehnte der Prosperität, der Entwicklung vom Agrarland zum Hightech-Staat.



Aber es gibt den nach wie vor ungelösten Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Aus diesem Anlass sendet das Kulturradio WDR 3 vom 10. bis 13. Dezember 2018 (jeweils 19.04 - 19.35 Uhr) die Hörspielreihe "100 Jahre Israel".

Die Hörspiele werfen einen spekulativen Blick 30 Jahre in die Zukunft. Dazu hat der Sender zwei israelisch- und zwei palästinensischstämmige Autor aus einer Generation eigeladen, die diese Zeit noch erleben wird.



Die entstandenen Hörspiele sind Utopien und Dystopien, Hoffnungen auf die Zukunft und sich aus der Gegenwart nährende Befürchtungen, subjektive Schlaglichter und überzeitliche Allegorien - und sie nutzen die Freiheit der Fiktion, um über die Grenzen der heutigen politischen Debatte hinaus zu blicken.



Die Sendetermine im WDR3: