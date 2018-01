WDR 3 Jazzfest: Zu hören im Radio, zu sehen im Netz

Das Jazzfest 2018 in Gütersloh und Bielefeld wird von WDR 3 im Radio und bei Arte in der Mediathek zu hören und zu sehen sein. Hörer und Zuschauer erwartet dabei ein 3-Tage-Jazzprogramm der Extraklasse. Die Moderation übernimmt Götz Alsmann.



An drei Tagen stehen in Gütersloh und Bielefeld die Zeichen auf Jazz. Vom 1. bis 3. Februar finden dort insgesamt zwölf Konzerte statt. Das WDR 3 Jazzfest wird auch Daheimgebliebenen zur Verfügung gestellt.