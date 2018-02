WDR 4 feiert am Wochenende Beatles-Tag

Vor einem halben Jahrhundert wurde das legendäre "White Album" der Beatles veröffentlicht. Aus diesem und anderen Jubiläumsanlässen der Band widmet WDR 4 den vier größten Popstars der Geschichte einen eigenen Tag.



Dieses Jahr gibt es einige Jubiläen für die Beatles zu feiern. Seit 50 Jahren existiert nämlich nicht nur das "White Album", sondern auch der Film "Yellow Submarine", der Song "Hey Jude" und die Plattenfirma der Beatles, "Apple". An diesem Sonntag sind deswegen bei WDR 4 zwischen 6 und 19 Uhr fast ausschließlich Singles, Hits der Beatles, als Coverversionen anderer Künstler sowie Solowerke von John, George, Paul und Ringo zu hören.