WDR 4 lässt die 70er Jahre auferstehen

WDR 4 spielt übers Wochenende 70 Stunden lang ausschließlich die Hits der 70er Jahre. Daneben wirft der Sender einen Blick auf Mode, Filme, Lebensstil und bedeutende Ereignisse aus diesen zehn Jahren.



Auch die Onlineangebote bilden das Themenwochenende umfassend ab: mit Multimedia-Reportagen, Bildergalerien und Videomaterial aus dieser Zeit. Los geht der Siebziger-Marathon diesen Freitag um sechs Uhr morgens - Schluss wird erst drei Tage später zur gleichen Uhrzeit sein.