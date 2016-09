WDR: Betriebsrat wehrt sich gegen Stellenstreichungen

Im Zuge von Sparmaßnahmen will der WDR beim Tochterunternehmen Media Group bis zu 170 Stellen streichen. Jetzt wehren sich die Arbeitnehmervertreter. Der Betriebsrat wirft der Anstalt vor, gegen das Betriebsverfassungsgesetz verstoßen zu haben.



Der Betriebsrat des WDR kritisiert die geplanten Sparmaßnahmen scharf. Am Montag gab der WDR bekannt, bis zu 170 Stellen beim Tochterunternehmen WDR Media Group streichen zu wollen. Nach Auffassung der Arbeitnehmervertreter verstößt der Vorgang gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Die Arbeitnehmer hätten nämlich erst zeitgleich mit der Öffentlichkeit von den Stellenstreichungen erfahren. Damit hätte die WDR-Führung dem Betriebsrat eine mögliche Einflussnahme verweigert.