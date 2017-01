WDR: Cordula Stratmann trifft auf Til Schweiger und Ute Lemper

Annemie Hülchrath ist zurück. Mehr als acht Jahre hat Cordula Stratmann ihre Kunstfigur ruhen lassen. Jetzt geht die WDR-Kultfrau wieder auf Reisen und trifft gefeierte Stars.



Der WDR bringt die Kunstfigur "Annemie Hülchrath" zurück. Die Kunstfigur Cordula Stratmanns besucht wieder deutsche Stars. Gleich in der ersten neuen Folge geht eszu Til Schweiger nach Berlin. Egal ob am Set seines neuen Kinofilms "Vier gegen die Bank", im Tonstudio oder bei einem entspannten Plausch auf der Couch - dem unvergleichlichen Charme Annemies kann Schweiger nicht widerstehen.