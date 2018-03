WDR Cosmo bringt nur gute Nachrichten

Die Nachrichtenlage in der heutigen Zeit ist häufig von negativen Themen wie Terrorismus, Naturkatastrophen oder Rechtspopulismus geprägt. Daher schätzen auch die Menschen die Lage negativer ein, als sie tatsächlich ist.



Der WDR möchte dazu einen Kontrapunkt setzen. WDR Cosmo, das internationale Radioprogramm von WDR, rbb und Radio Bremen sendet ab Montag, 12. März täglich um 7.20 Uhr die "Daily Good News".