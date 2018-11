WDR: Der Deutsche Fernsehpreis im Live-Stream

Neues Jahr, neuer Fernsehpreis. Barbara Schöneberger und Steffen Hallaschka moderieren die Gala im Januar und der WDR ist online live dabei.



Am 31. Januar wird wieder einmal der Deutsche Fernsehpreis verliehen. In Düsseldorf wird Barbara Schöneberger zum vierten Mal in Folge die Moderation des glamourösen Abends übernehmen. Wer nicht auf der Rheinterrasse dabei sein kann, kann dafür im Live-Stream auf wdr.de verfolgen, welche Künstler an diesem Abend mit einem Preis nach Hause gehen dürfen.