WDR: Erste 360-Grad-Doku über Vernichtungslager Auschwitz

Anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz-Birkenau veröffentlicht der WDR eine 360-Grad-Doku über das Vernichtungslager.



Der Westdeutsche Rundfunk hat eine 360-Grad-Doku über das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau veröffentlich. Anlass ist der Jahrestag der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee am 27. Januar. "Inside Auschwitz" ist die weltweit erste "Virtual Documentary" über das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten.