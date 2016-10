WDR-Format "Altersglühen" wandert nach Finnland aus

Die WDR Mediagroup hat einst mit "Altersglühen" ein interessantes Konzept erarbeitet. Dieses überzeugt auch international, jetzt wurde die Sendung nach Finnland verkauft.



Wie im Vorfeld der internationalen Messe Mipcom bekannt wurde, hat die WDR Mediagroup die Rechte für ein Remake der Sendung "Altersglühen" nach Finnland abgetreten, konkrete an die Produktionsfirma Kaiho Republic. Die mit dem Grimme Award ausgezeichnete Sendung "Altersglühen" schickt eine Gruppe von Senioren zum Speed-Dating. Doch ein jeder Schauspieler kennt nur die Biografie seines Charakters. Ein Drehbuch hingegen gibt es nicht, wodurch die gesamte Sendung improvisiert ist.