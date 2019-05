WDR-Intendant Buhrow wirbt für europäische Digitalplattform

WDR-Intendant Tom Buhrow hat die Forderung nach einer europäischen Digitalplattform als Alternative zu US-Giganten wie Amazon, YouTube und Netflix bekräftigt.



"Das ist eine große Vision, und sie ist größer als der öffentlich-rechtliche Rundfunk", sagte er am Mittwoch bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig. Es handele sich um ein gesellschaftliches Projekt mit dem Ziel, dass es eine europäische Alternative gebe, wo man nicht den kommerziell gesteuerten Algorithmen der US-Internetriesen ausgeliefert sei. Potenzielle Partner könnten neben allen Qualitätsmedien auch Universitäten und Kulturinstitute mit ihren vielfältigen Inhalten sein, skizzierte er die Idee des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).