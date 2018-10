WDR-Journalist und -Moderator Bernd Müller gestorben

Der langjährige WDR-Journalist und Fernsehmoderator Bernd Müller ist am Freitagnachmittag in Neuss im Alter von 78 Jahren gestorben. Den meisten Zuschauern dürfte Bernd Müller als NRW-Entdecker bekannt sein, der mit einem roten Oldtimer-Bugatti Regionen und Städte bereiste und den Menschen die Schönheiten Nordrhein-Westfalens näher brachte.



WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn würdigte Müller als "Urgestein des WDR":



"Er war ein kluger und neugieriger Journalist sowie vor allem ein herzlicher und zugewandter Mensch. Er hat über Jahrzehnte das Programm des WDR Fernsehens geprägt. Im Talk "mittwochs Live" hat er als Gastgeber bewiesen, dass Politik und Humor zusammenpassen. Generationen junger Reporterinnen und Reporter haben von ihm gelernt, wie man hart und bestimmt aber trotzdem freundlich Fragen stellt."