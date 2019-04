WDR: Mitmachaktion zum "Wissen macht Ah!"-Geburtstag

Zu Ostern feiert das WDR-Wissensmagazin seinen 18. Geburtstag. Die Volljährigkeit von "Wissen macht Ah!" wird mit einer großen Mitmachaktion zelebriert.



Am 21. April 2001 flimmerte "Wissen macht Ah!" erstmals über die Bildschirme der jungen Zuschauer von ARD und KiKA. Den bevorstehenden 18. Geburtstag feiert der WDR zu Ostern gemeinsam mit den Fans des Wissensmagazin.