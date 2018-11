WDR-Programmdirektoren Weber und Schönenborn im Amt bestätigt

Der Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hat WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber (52) und Fernsehdirektor Jörg Schönenborn (54) für jeweils fünf weitere Jahre wiedergewählt.



Valerie Weber erhielt von 54 abgegeben Stimmen 44 Ja-Stimmen und Jörg Schönenborn erhielt von 53 abgegebenen Stimmen 41 Ja-Stimmen. "Die Wahlergebnisse zeigen den großen Rückhalt der Programmverantwortlichen im WDR-Rundfunkrat", sagte der Vorsitzende Andreas Meyer-Lauber.