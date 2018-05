WDR Programmschwerpunkt zu Sozialen Medien und Datenschutz

Fake News, Algorithmen und die Macht von Facebook - Der WDR blickt in einem Programmschwerpunkt im Fernsehen, im Radio und Online auf den digitalen Themenkomplex und erklärt das Wichtigste.



Der jüngste Facebook-Skandal und ein neues Datenschutzgesetz verunsichern viele Menschen. Das Wissensmagazin "Quarks" zeigt in der Sendung am morgigen 15. Mai, um 21.15 Uhr, wie Konzerne Nutzerdaten sammeln, was Algorithmen damit machen können und wie Facebook damit Geld verdient. Das Betriebsgeheimnis, das Facebook hütet, ist der sogenannte Newsfeed-Algorithmus.



Das Ziel des Algorithmus ist, dass Nutzer möglichst viel Zeit bei Facebook verbringen. WDR Netz-Reporter Dennis Horn lässt sich vom Chef-Entwickler des Facebook-Newsfeeds erklären, wie dieser funktioniert.