WDR-Redakteurin will gegen Kabarettist Somuncu klagen

Wegen vermeintlicher Beleidigung will eine Redakteurin des WDR gegen den Kabarettisten Serdar Somuncu klagen. Der Sender sagte seiner Mitarbeiterin öffentlich seine Unterstützung zu und löste damit eine Diskussion um Zensur im TV aus.



Serdar Somuncu gilt als Freund klarer Worte, der auch unbequeme Wahrheiten ausspricht. Dabei schießt der Kabarettist, der sehr emotional werden kann, auch mal über das Ziel hinaus. Nun will eine WDR-Redakteurin wegen Beleidigung gegen Somuncu klagen und darf sich dabei der Unterstützung ihres Senders sicher sein, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in einem Pressestatement am Dienstagabend bekannt gab.