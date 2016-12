WDR-Rundfunkrat hat neuen Vorsitzenden gewählt

Der Rundfunkrat des WDR hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Der Nachfolger von Ruth Hieronymi, die nicht mehr kandidierte, wird damit Andreas Meyer-Lauber.



Mit einer Mehrheit von 50 von 59 Stimmen hat der WDR-Rundfunkrat Andreas Meyer-Lauber zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtgremiums gewählt. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre. Seine Vorgängerin Ruth Hieronymi war nicht erneut zur Wahl angetreten.