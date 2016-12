WDR-Rundfunkrat stellt sich neu auf

Nach der Anfang Dezember erfolgten Wahl des neuen Vorsitzenden hat der Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks (WDR) seine Konstitution mit der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden und der Fachausschüsse abgeschlossen.



Kurz vor Jahresende steht der neue Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks (WDR): Nachdem Anfang Dezember zunächst Andreas Meyer-Lauber als Nachfolger von Ruth Hieronymi für die kommenden Jahre gewählt wurde, wurden am Montag weitere Posten neu besetzt.