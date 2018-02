WDR-Show mit Klempnow: Spiel und Talk bei "Geheimniskrämer"

Martin Klempnow, vor allem durch seine Rolle als "Dennis aus Hürth" zu einiger Prominenz gekommen, hat im WDR bald seine eigene Show. Diese startet noch im Laufe dieses Wochenendes.



Komiker Martin Klempnow hält viel von seiner neuen WDR-Sendung. "Bei ,Geheimniskrämer' bringen wir Storys zum Vorschein, die man eigentlich erst auspackt, wenn nur noch der harte Kern einer guten Party am Tisch sitzt", so der Comedian. Eins scheint klar: Klempnow will mehr als nur "der Dennis aus Hürth" sein und auch kein handelsübliches Talk-Format am Sonntagabend machen.