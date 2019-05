WDR-Show zum CSD: "Küsst euch!"

Den Christopher Street Day nimmt der WDR zum Anlass, sich queeren Themen zu widmen. Zum 50. Jubiläum des Events zeigt der Sender außerdem "Küsst euch! Die große Show zum CSD".



Der Ausgangspunkt für den Christopher Street Day (CSD), der sogenannte Stonewall-Tag, jährt sich diesen Sommer zum 50. Mal. Aus diesem Grund zeigt der WDR am Tag der Parade, am 7. Juli, die Fernsehshow "Küsst euch!".