WDR-Studio unter neuer Leitung

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) baut personell um. Das Studio des öffentlich-rechtlichen Senders in Wuppertal bekommt eine neue Leitung.



Im WDR-Studio Wuppertal gibt es eine neue Führungskraft. Seit Donnerstag steht das Studio unter der Leitung von Katja Stehmann. In ihrem Verantwortungsbereich liegen damit ab sofort die Hörfunk-, Fernseh- und Online-Berichterstattung aus dem Bergischen Land. Dass sie für diesen Posten qualifiziert ist, belegt allein ihre Karriere.