WDR-Tarifgespräche festgefahren: Weitere Sendungs-Ausfälle?

Bei den Tarifverhandlungen beim Westdeutschen Rundfunk ist kein Durchbruch in Sicht. Die sechste Runde endete am Dienstag ohne Einigung, wie die Gewerkschaft Verdi und der WDR mitteilten.



Die Arbeitnehmerseite fordert für die 4.200 Festangestellten und für die 2.200 freien Mitarbeiter, die regelmäßig für den Sender tätig sind, sechs Prozent mehr Geld für eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Der WDR bietet eine Anhebung von insgesamt 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 19. November stattfinden.