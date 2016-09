WDR: "Tatort"-Kommissar moderiert neue Männersendung

Nicht nur Frauen haben beim WDR eine eigenes Format. Nach "Frau TV" soll es nun regelmäßig auch "Mann TV" geben. Moderieren wird die Sendung "Tatort"-Schauspieler Oliver Mommsen.



Der WDR startet einen regelmäßiges Format speziell für Männer. Die Sendung, die "Mann TV" heißen soll, wird moderiert von Schauspieler Oliver Mommsen. Der 47-Jährige ist vor allem bekannt durch seine Rolle als Kommissar Nils Stedefreund im "Tatort" aus Bremen. Schon im Sommer 2015 produzierte das Team von "Frau TV" eine Ausgabe des männlichen Pendants zur Sendung.