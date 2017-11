WDR-Themenwoche zu Gewalt an Frauen

"Tatort Beziehung": Das WDR hilft mit Reportagen und Portraits, für das Thema häuslicher Gewalt zu sensibilisieren.



Einer Studie aus dem Jahre 2014, die von der Europäischen Grundrechteagentur durchgeführt wurde, zeigt, dass jede vierte Frau in Deutschland häusliche Gewalt erfährt. In dem Projekt "Tatort Beziehung" von "Frau tv" und "Hier und heute - Reportage" können sich Opfer aussprechen.